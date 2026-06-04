За неделю более 30 рязанцев получили штрафы за незаконную торговлю
Всего с начала года 875 человек привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма выписанных штрафов составила 2 350 900 рублей. В горадминистрации отметили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, так как у продавцов нет санитарных книжек.
За неделю 37 рязанцев получили штрафы за незаконную торговлю. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Всего с начала года 875 человек привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма выписанных штрафов составила 2 350 900 рублей.
В горадминистрации отметили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, так как у продавцов нет санитарных книжек.