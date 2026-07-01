ФАС выдала Apple предупреждение

Федеральная антимонопольная служба потребовала от компании «устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS». Срок исполнения предупреждения — до 15 июля 2026 года. В ином случае ФАС возбудит дело. Apple может грозить штраф до четырех млрд рублей.

ФАС выдала Apple предупреждение. Об этом сообщили 1 июля в пресс-службе ведомства.

Федеральная антимонопольная служба потребовала от компании «устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS».

Срок исполнения предупреждения — до 15 июля 2026 года. В ином случае ФАС возбудит дело. Apple может грозить штраф до четырех млрд рублей.

В ведомстве отметили, что основанием для выдачи предупреждения стало то, что на iPhone и iPad по умолчанию работает зарубежная поисковая система. Чтобы воспользоваться отечественным поиском, пользователю приходится менять настройки вручную.

Как посчитали в ФАС, это ставит российских разработчиков в неравные условия и нарушает интересы потребителей.

«Законодательством предусмотрено, что на технически сложных товарах, продаваемых в России, должна быть предусмотрена возможность работы по умолчанию с российской поисковой системой или поисковой системой другого государства-члена ЕАЭС», — указано в сообщении.

Кроме того, основанием для выдачи предупреждения стало «неисполнение требований законодательства о предустановке российского программного обеспечения на устройства с операционной системой iOS (iPhone, iPad)». В частности, речь идет о нацмессенджере и отечественном магазине приложений.

Напомним, в начале июня «Макс» стал недоступен в App Store. Затем Apple удалила оттуда приложения VK.

Позже Минцифры РФ сообщало, что обратилось в ФАС с жалобой на компанию.