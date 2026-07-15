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Биолог сообщил, какие средства не защитят от комаров
По словам биолога, от комаров не защитят: ультразвуковые отпугиватели; браслеты с эфирными маслами; ароматические свечи и спирали. Также, как указал Федоров, не стоит рассчитывать и на народные методы, отвары трав или эфирные масла, особенно без четко выверенной дозировки — лучше использовать репелленты с доказанными действующими веществами (с ДЭТА в концентрации 20-30%), фумигаторы и москитные сетки. Ранее эколог сообщил, что жителей Рязанской области снова ждет нашествие комаров.

Кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров сообщил, какие средства не защитят от комаров. Об этом он 15 июля рассказал РИА Новости.

По словам биолога, от комаров не защитят:

  • ультразвуковые отпугиватели;
  • браслеты с эфирными маслами;
  • ароматические свечи и спирали.

Также, как указал Федоров, не стоит рассчитывать и на народные методы, отвары трав или эфирные масла, особенно без четко выверенной дозировки — лучше использовать репелленты с доказанными действующими веществами (с ДЭТА в концентрации 20-30%), фумигаторы и москитные сетки.

Ранее эколог сообщил, что жителей Рязанской области снова ждет нашествие комаров.