Биолог сообщил, какие средства не защитят от комаров

По словам биолога, от комаров не защитят: ультразвуковые отпугиватели; браслеты с эфирными маслами; ароматические свечи и спирали. Также, как указал Федоров, не стоит рассчитывать и на народные методы, отвары трав или эфирные масла, особенно без четко выверенной дозировки — лучше использовать репелленты с доказанными действующими веществами (с ДЭТА в концентрации 20-30%), фумигаторы и москитные сетки. Ранее эколог сообщил, что жителей Рязанской области снова ждет нашествие комаров.