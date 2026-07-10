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Эколог сообщил, что жителей ЦФО снова ждет нашествие комаров
Как сообщил Ярослав Вольпин, исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области, наблюдаемое в первой половине июля снижение количества комаров является лишь временным явлением. По его словам, отсутствие насекомых — это лишь затишье перед бурей. Он отметил, что пик активности комаров ожидается в конце июля — начале августа. Специалисты предупреждают, что к этому времени добавится еще один фактор — снижение численности естественных врагов комаров, что может привести к особенно высокой плотности популяции кровососущих насекомых.

Эколог сообщил, что жителей ЦФО снова ждет нашествие комаров. Об этом пишет «Агентство новостей Москва».

Как сообщил Ярослав Вольпин, исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области, наблюдаемое в первой половине июля снижение количества комаров является лишь временным явлением. По его словам, отсутствие насекомых — это лишь затишье перед бурей.

Он отметил, что пик активности комаров ожидается в конце июля — начале августа. Специалисты предупреждают, что к этому времени добавится еще один фактор — снижение численности естественных врагов комаров, что может привести к особенно высокой плотности популяции кровососущих насекомых.