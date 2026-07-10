Эколог сообщил, что жителей ЦФО снова ждет нашествие комаров

Как сообщил Ярослав Вольпин, исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области, наблюдаемое в первой половине июля снижение количества комаров является лишь временным явлением. По его словам, отсутствие насекомых — это лишь затишье перед бурей. Он отметил, что пик активности комаров ожидается в конце июля — начале августа. Специалисты предупреждают, что к этому времени добавится еще один фактор — снижение численности естественных врагов комаров, что может привести к особенно высокой плотности популяции кровососущих насекомых.

Эколог сообщил, что жителей ЦФО снова ждет нашествие комаров. Об этом пишет « Агентство новостей Москва ».

Как сообщил Ярослав Вольпин, исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области, наблюдаемое в первой половине июля снижение количества комаров является лишь временным явлением. По его словам, отсутствие насекомых — это лишь затишье перед бурей.

Он отметил, что пик активности комаров ожидается в конце июля — начале августа. Специалисты предупреждают, что к этому времени добавится еще один фактор — снижение численности естественных врагов комаров, что может привести к особенно высокой плотности популяции кровососущих насекомых.