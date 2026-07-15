Аксаков: ЦБ может снизить ключевую ставку на 0,25 п. п.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что Банк России на заседании 24 июля может снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта или оставить ее на текущем уровне — 14,25%. Об этом депутат сообщил ТАСС.
По словам Аксакова, инфляция в последнее время снижается медленнее, чем весной, поэтому он осторожно оценивает вероятность более существенного смягчения денежно-кредитной политики.
«Скорее, снизит на 0,25 п. п., но может и сохранить ставку на уровне сегодняшнего дня», — заявил Аксаков.
Он также отметил, что в летний период темпы снижения инфляции оказались ниже, чем в весенние месяцы.
Напомним, 19 июня Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14,25% годовых. Следующее заседание совета директоров регулятора назначено на 24 июля.