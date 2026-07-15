Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
24°
Чтв, 16
19°
Птн, 17
20°
ЦБ USD 77.49 0.87 15/07
ЦБ EUR 88.53 0.95 15/07
Нал. USD 79.52 / 79.74 15/07 15:30
Нал. EUR 92.56 / 92.75 15/07 15:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 2026 16:28
1 098
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
1 593
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
2 465
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
2 878
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Аксаков: ЦБ может снизить ключевую ставку на 0,25 п. п.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что Банк России на заседании 24 июля может снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта или оставить ее на текущем уровне — 14,25%. По словам Аксакова, инфляция в последнее время снижается медленнее, чем весной, поэтому он осторожно оценивает вероятность более существенного смягчения денежно-кредитной политики.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что Банк России на заседании 24 июля может снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта или оставить ее на текущем уровне — 14,25%. Об этом депутат сообщил ТАСС.

По словам Аксакова, инфляция в последнее время снижается медленнее, чем весной, поэтому он осторожно оценивает вероятность более существенного смягчения денежно-кредитной политики.

«Скорее, снизит на 0,25 п. п., но может и сохранить ставку на уровне сегодняшнего дня», — заявил Аксаков.

Он также отметил, что в летний период темпы снижения инфляции оказались ниже, чем в весенние месяцы.

Напомним, 19 июня Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14,25% годовых. Следующее заседание совета директоров регулятора назначено на 24 июля.