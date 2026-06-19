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ЦБ снизил ключевую ставку до 14,25%
Банк России по итогам заседания 19 июня снизил ключевую ставку на 0,25 п. п., до 14,25% годовых. Это уже девятое подряд снижение ставки в рамках цикла смягчения денежно-кредитной политики, который продолжается с прошлого года. В заявлении по ставке регулятор отметил, что экономика растет умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен немного снизился, но остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год.

Банк России по итогам заседания 19 июня снизил ключевую ставку на 0,25 п. п., до 14,25% годовых. Об этом говорится в пресс-службе регулятора.

Это уже девятое подряд снижение ставки в рамках цикла смягчения денежно-кредитной политики, который продолжается с прошлого года.

В заявлении по ставке регулятор отметил, что экономика растет умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен немного снизился, но остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год.

«Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии», — сказано в пресс-релизе.