16 июля в Рязанской области пройдет дождь с грозой

В области будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь. Днем в отдельных районах прогнозируют грозу. Ветер будет северной четверти, 6-11 м/с. Днем местами могут быть порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит 11…16°С, днем — 20…25°С. Ранее для рязанцев выпустили экстренное метеопредупреждение.