Для рязанцев выпустили экстренное метеопредупреждение

Согласно прогнозу, в ближайшие 1-2 часа на территории Рязанской области местами ожидается гроза, кратковременный ливневой дождь, усиление ветра порывами 12-17 м/с. Непогода сохранится до конца суток 15 июля, а также ночью и днем 16 июля.