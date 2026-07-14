В Рязани на месяц отключат воду из-за ремонтных работ на Московском шоссе

На Московском шоссе, помимо дорожных работ, пройдет обновление инженерной инфраструктуры. В районе дома № 5а заменят участок трубопроводов. Отмечается, что эта мера необходима для долгосрочной надежности коммунальных систем. В связи с заменой трубопроводов с 15 июля по 15 августа 2026 года отключат горячую воду на следующих улицах: Заводской проезд, дом № 6а; Михайловское шоссе, дома № 80 корпус 1, 80 корпус 2, 80 корпус 3, 82 корпус 1; 3‑й Михайловский проезд, дома № 2, 4; Михайловское шоссе, дом № 90а.

Рязанцы останутся без горячей воды на месяц из-за ремонтных работ на Московском шоссе. Об этом сообщили в РМПТС.

На Московском шоссе, помимо дорожных работ, пройдет обновление инженерной инфраструктуры. В районе дома № 5а заменят участок трубопроводов. Отмечается, что эта мера необходима для долгосрочной надежности коммунальных систем.

В связи с заменой трубопроводов с 15 июля по 15 августа отключат горячую воду на следующих улицах:

Заводской проезд, дом № 6а;

Михайловское шоссе, дома № 80 корпус 1, 80 корпус 2, 80 корпус 3, 82 корпус 1;

3‑й Михайловский проезд, дома № 2, 4;

Михайловское шоссе, дом № 90а.

Напомним, в Рязани расширят участок Московского шоссе у ТД «Барс». Власти говорили, что сейчас дорога сужается под железнодорожным путепроводом, из-за чего там регулярно образуются пробки. Подрядчик должен завершить работы к началу декабря.

Фото: соцсети Бориса Ясинского.