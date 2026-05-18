В Рязани расширят участок Московского шоссе у ТД «Барс»

В Рязани продолжается дорожный сезон, одним из крупнейших объектов стал участок Московского шоссе от съезда у ТД «Барс» до улицы Вокзальной. Об этом сообщил мэр города Борис Ясинский. По его словам, сейчас этот участок сужается под железнодорожным путепроводом, из-за чего там регулярно образуются пробки. Вместо откосов на участке построят подпорные стенки, что позволит добавить по одной полосе движения под путепроводом. Остальную часть дороги расширят за счет прилегающей территории.

Подрядчик должен завершить работы к началу декабря.

Кроме того, рабочие отремонтируют проезжую часть, обустроят тротуары и велодорожки. Также предстоит перенести подземные коммуникации, контактные сети и светофор. Эти работы уже начались.

Сейчас на объекте укрепляют основание насыпи железнодорожного полотна. После завершения основных работ на участке установят дорожные знаки, нанесут разметку и проведут озеленение.

Параллельно в городе продолжается ремонт улиц Есенина, Вознесенской, Корнилова, Лесной, Завод ЗИЛ, Стройкова и Мичурина. В ближайшее время работы начнутся возле центра «Сосновый бор», а также на дорогах в Божатково и на улице Животноводческой в Дягилеве.

Фото: соцсети Бориса Ясинского.