В Рязани расширят участок Московского шоссе у ТД «Барс»
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
В Рязани расширят участок Московского шоссе у ТД «Барс»
В Рязани продолжается дорожный сезон, одним из крупнейших объектов стал участок Московского шоссе от съезда у ТД «Барс» до улицы Вокзальной. Об этом сообщил мэр города Борис Ясинский.

По его словам, сейчас этот участок сужается под железнодорожным путепроводом, из-за чего там регулярно образуются пробки. Подрядчик должен завершить работы к началу декабря.

Вместо откосов на участке построят подпорные стенки, что позволит добавить по одной полосе движения под путепроводом. Остальную часть дороги расширят за счет прилегающей территории.

Кроме того, рабочие отремонтируют проезжую часть, обустроят тротуары и велодорожки. Также предстоит перенести подземные коммуникации, контактные сети и светофор. Эти работы уже начались.

Сейчас на объекте укрепляют основание насыпи железнодорожного полотна. После завершения основных работ на участке установят дорожные знаки, нанесут разметку и проведут озеленение.

Параллельно в городе продолжается ремонт улиц Есенина, Вознесенской, Корнилова, Лесной, Завод ЗИЛ, Стройкова и Мичурина. В ближайшее время работы начнутся возле центра «Сосновый бор», а также на дорогах в Божатково и на улице Животноводческой в Дягилеве.

Фото: соцсети Бориса Ясинского.