В Рязани ликвидируют киоски с газетами и продуктами питания

В центре Рязани ликвидируют киоски и павильоны с различными товарами. Соответствующая информация содержится в постановлении администрации города.
Согласно документу, со схемы размещения нестационарных торговых объектов исключили киоски с печатной продукцией по следующим адресам:
- Первомайский проспект, около дома № 47/1;
- площадь Театральная, около дома № 1;
- Первомайский проспект, около остановки «Дом художника»;
- Первомайский проспект, около дома № 66;
- Первомайский проспект, около дома № 61.
Киоски с продовольственными товарами уберут по следующим адресам:
- Московское шоссе, около остановки «Таможня»;
- проезд Завражнова, около дома № 3;
- улица Черновицкая, около дома № 23.
Кроме того, изменятся адреса некоторых торговых объектов.
Киоск с улицы Есенина (около дома № 29) с продовольственными товарами переместят на улицу Белякова, к дому № 21. Изменится расположение киоска у дома № 68/2 на улице Есенина. Его новый адрес — улица Новоселов, около второго корпуса дома № 51.
Точка продажи питьевой воды в розлив с улицы Сенной, дом № 10 переедет на улицу Черновицкую, к первому корпусу дома № 24. С улицы Семинарской, дом № 10 — на Касимовское шоссе, к дому № 27. С площади Театральной, дом № 3 — на улицу Урицкого, напротив дома № 20.
Киоск с молочной продукцией с улицы Свободы, у дома № 3 — на улицу Затинную, к дому № 36.
Изменения коснутся и некоторых торговых павильонов.
Со схемы исключат следующие павильоны по адресам:
- площадь Свободы, у дома № 16/14 (зерновые культуры, продукты овощеводства и безалкогольные напитки собственного производства);
- улица Есенина, у дома № 27 около остановки «Театральная площадь» (сельскохозяйственная продукция);
- площадь Театральная, у дома № 1 (зерновые культуры, продукты овощеводства и безалкогольные напитки собственного производства);
- улица Сенная, у дома № 3 (продовольственные товары);
- улица Свободы, у дома № 11 (сельскохозяйственная продукция).
Павильон с сельскохозяйственной продукцией на улице Есенина, около дома № 29 будет располагаться на улице Костычева, у дома № 4.
Постановление вступило в силу.
Ранее мэрия Рязани запретила устанавливать нестационарные торговые объекты в границах исторического поселения регионального значения.