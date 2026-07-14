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В Рязани ликвидируют киоски с газетами и продуктами питания
Согласно документу, со схемы размещения нестационарных торговых объектов исключили киоски с печатной продукцией по следующим адресам: Первомайский проспект, около дома № 47/1; площадь Театральная, около дома № 1; Первомайский проспект, около остановки «Дом художника»; Первомайский проспект, около дома № 66; Первомайский проспект, около дома № 61. Киоски с продовольственными товарами уберут по следующим адресам: Московское шоссе, около остановки «Таможня»; проезд Завражнова, около дома № 3; улица Черновицкая, около дома № 23.

В центре Рязани ликвидируют киоски и павильоны с различными товарами. Соответствующая информация содержится в постановлении администрации города.

Согласно документу, со схемы размещения нестационарных торговых объектов исключили киоски с печатной продукцией по следующим адресам:

  • Первомайский проспект, около дома № 47/1;
  • площадь Театральная, около дома № 1;
  • Первомайский проспект, около остановки «Дом художника»;
  • Первомайский проспект, около дома № 66;
  • Первомайский проспект, около дома № 61.

Киоски с продовольственными товарами уберут по следующим адресам:

  • Московское шоссе, около остановки «Таможня»;
  • проезд Завражнова, около дома № 3;
  • улица Черновицкая, около дома № 23.

Кроме того, изменятся адреса некоторых торговых объектов.

Киоск с улицы Есенина (около дома № 29) с продовольственными товарами переместят на улицу Белякова, к дому № 21. Изменится расположение киоска у дома № 68/2 на улице Есенина. Его новый адрес — улица Новоселов, около второго корпуса дома № 51.

Точка продажи питьевой воды в розлив с улицы Сенной, дом № 10 переедет на улицу Черновицкую, к первому корпусу дома № 24. С улицы Семинарской, дом № 10 — на Касимовское шоссе, к дому № 27. С площади Театральной, дом № 3 — на улицу Урицкого, напротив дома № 20.

Киоск с молочной продукцией с улицы Свободы, у дома № 3 — на улицу Затинную, к дому № 36.

Изменения коснутся и некоторых торговых павильонов.

Со схемы исключат следующие павильоны по адресам:

  • площадь Свободы, у дома № 16/14 (зерновые культуры, продукты овощеводства и безалкогольные напитки собственного производства);
  • улица Есенина, у дома № 27 около остановки «Театральная площадь» (сельскохозяйственная продукция);
  • площадь Театральная, у дома № 1 (зерновые культуры, продукты овощеводства и безалкогольные напитки собственного производства);
  • улица Сенная, у дома № 3 (продовольственные товары);
  • улица Свободы, у дома № 11 (сельскохозяйственная продукция).

Павильон с сельскохозяйственной продукцией на улице Есенина, около дома № 29 будет располагаться на улице Костычева, у дома № 4.

Постановление вступило в силу.

Ранее мэрия Рязани запретила устанавливать нестационарные торговые объекты в границах исторического поселения регионального значения.