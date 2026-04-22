В историческом центре Рязани запретили устанавливать торговые палатки

В Рязани расширили список зон, где запрещается размещать нестационарные торговые объекты. Информация содержится в постановлении администрации города.

Согласно документу, запрещено устанавливать НТО, которые являются временными сооружениями, в границах исторического поселения регионального значения.

Размещать палатки или киоски нельзя на улицах Почтовой, Мюнстерской, Соборной, Краснорядской, Кольцова, Новослободской, Лево-Лыбедской, Николодворянской, Ленина, Полонского, Свободы, Пожалостина, Кремлевский Вал.

Запрет распространяется на Первомайский проспект, улицы Павлова, Некрасова, Щедрина, Либкнехта, Кудрявцева, Семинарскую, Каширина, Маяковского, Введенскую, Садовую, Сенную, проезд Завражного, Малое и Окское шоссе.

В список вошли площади Свободы, Мичурина, Соборная, Ленина и Театральная.

Устанавливать НТО нельзя и на следующих участках улиц: Грибоедова (от площади Свободы до пересечения с улицей Кремлевский Вал), Радищева (от пересечения с улицей Право-Лыбедской до пересечения с Введенской), Горького (от площади Ленина до улицы Свободы), Урицкого (от Газетного переулка до улицы Есенина), Есенина (от Театральной площади до Окского шоссе).

Постановление вступило в силу. Ранее сообщалось, что на остановке «Горбольница № 11» снесут торговые павильоны по решению суда.