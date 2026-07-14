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В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 14 июля
За сутки российские военные сбили 715 беспилотников, семь управляемых авиабомб и два реактивных снаряда HIMARS. Поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места хранения и цеха сборки дронов. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 380 военных за сутки. Ранее в Минобороны сообщили о групповом ударе по объектам ВПК в Киеве.

В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 14 июля. Об этом сообщает Минобороны.

За сутки российские военные сбили 715 беспилотников, семь управляемых авиабомб и два реактивных снаряда HIMARS.

Поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места хранения и цеха сборки дронов.

Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 380 военных за сутки.

Ранее в Минобороны сообщили о групповом ударе по объектам ВПК в Киеве.