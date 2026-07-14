ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве

В ночь на 14 июля российские военные нанесли групповые удары по промышленным объектам в Киеве. Удар нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования и БПЛА. Поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и БПЛА, а также объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.

ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киеве. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 14 июля российские военные нанесли групповые удары по промышленным объектам в Киеве. Удар нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования и БПЛА.

Поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и БПЛА, а также объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.