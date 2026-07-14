Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области

Беспилотная опасность на территории Рязанской области объявлена с 11:45. Жителей просят избегать открытых участков, не подходить к окнам. Напомним, в ночь на 14 июля над регионом сбили 2 БПЛА.