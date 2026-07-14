Путин заявил, что ключевая ставка будет снижаться

Президент России Владимир Путин заявил, что снижение ключевой ставки должно стать естественным процессом, если сохранятся текущие макроэкономические показатели и стабильность экономики. Об этом глава государства сказал на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым.
Николаев отметил, что после разговора с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной у него сложилось впечатление, что ключевая ставка может уверенно снижаться.
«Это и должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики», — ответил Путин.
Во время встречи также затронули курс рубля. Николаев выразил надежду, что национальная валюта будет «не такой сильной», отметив, что сильный рубль «хорошо, но в меру».
Президент в ответ заявил:
«Валюта меньше нужна, не нужна так, как раньше».
Напомним, 19 июня Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14,25% годовых.