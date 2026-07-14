На сайте МОК снова заработал раздел о России

На официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) впервые с 2023 года вновь заработал раздел, посвященный России. Ранее исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных спортивных федераций, предусматривавшие ограничения в отношении российских спортсменов.