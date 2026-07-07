МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Об этом говорится в официальном сообщении организации. В МОК пояснили, что решение принято после анализа, проведенного комиссией по правовым вопросам. Кроме того, в сообщении говорится, что ранее рекомендованные условия участия, касающиеся российских спортсменов и команд, включая меры защиты, больше не применяются.

Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Об этом говорится в официальном сообщении организации.

В МОК пояснили, что решение принято после анализа, проведенного комиссией по правовым вопросам.

В организации отметили, что Олимпийский комитет России больше не включает в свой состав региональные спортивные организации на территориях, которые МОК считает находящимися под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины. Это обстоятельство было учтено при принятии решения.

Кроме того, в сообщении говорится, что ранее рекомендованные условия участия, касающиеся российских спортсменов и команд, включая меры защиты, больше не применяются.