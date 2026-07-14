Над Рязанской областью сбили БПЛА

С 20.00 мск 13 июля до 8.00 мск 14 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских БПЛА. Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, республиками Крым и Башкортостан и над акваториями Азовского и Черного морей. Количество сбитых БПЛА над каждым регионом не уточняется.