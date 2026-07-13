В Рязанской области снова объявлена беспилотная опасность

Угроза атаки БПЛА на территории Рязанской области объявлена в 10:21 13 июля. Жителей просят избегать открытых участков, не подходить к окнам. Ранее беспилотная опасность в регионе действовала около 7 часов. За это время над Рязанской областью отразили атаку БПЛА.