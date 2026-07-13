Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Рязанскую область

По данным Минобороны, в ночь на 13 июля силы ПВО сбили над регионами РФ 342 украинских беспилотника. Дроны уничтожены над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, а также Московским регионом, Кубанью, Крымом, Адыгеей. Ранее в Рязанской области отменили угрозу БПЛА.