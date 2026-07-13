В Рязанской области повторно объявили угрозу БПЛА
Беспилотную опасность на территории Рязанской области объявили в 13:35. Напомним, это уже не первая беспилотная опасность в регионе за сутки. Ранее ее отменили в 11:47.
В Рязанской области повторно объявили угрозу БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.
Беспилотную опасность на территории Рязанской области объявили в 13:35.
Напомним, это уже не первая беспилотная опасность в регионе за сутки. Ранее ее отменили в 11:47.
Обновлено: в 15:22 повторную угрозу отменили.