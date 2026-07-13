Угроза атаки БПЛА действовала в Рязанской области почти два часа
Беспилотная опасность действовала на территории региона с 13:35 13 июля. Жителей призывали избегать открытых участков. В 15:22 угрозу отменили. Напомним, в ночь на 13 июля над регионом сбили один беспилотник.
Угроза атаки БПЛА действовала в Рязанской области почти два часа. Об этом сообщили в РСЧС.
Беспилотная опасность действовала на территории региона с 13:35 13 июля. Жителей призывали избегать открытых участков.
В 15:22 угрозу отменили.
Напомним, в ночь на 13 июля над регионом сбили один беспилотник.