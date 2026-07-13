Рязанская область заняла 15 место в рейтинге по доступности жилья

По данным на май 2026 года, минимальное число лет, необходимых семье для накопления на квартиру площадью 60 м², составляет 3,9 года (в мае 2025 года этот показатель был 3,8 года). Средняя стоимость такой квартиры — 5 миллионов рублей. Ранее стало известно, что в Рязани снизились цены на вторичное жилье.

Рязанская область заняла 15 место в рейтинге по доступности жилья. Об этом пишет РИА Новости.

По данным на май 2026 года, минимальное число лет, необходимых семье для накопления на квартиру площадью 60 м², составляет 3,9 года (в мае 2025 года этот показатель был 3,8 года). Средняя стоимость такой квартиры — 5 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в Рязани снизились цены на вторичное жилье.