Рязань вошла в пятерку городов, в которых за месяц снизились цены на вторичное жилье

По данным аналитиков, июне 2026 года в Рязани наблюдалось снижение цен на вторичное жилье — на 1,3%, до 103,4 тыс. рублей за 1 кв. м. С этим показателем Рязань оказалась на третьем месте рейтинга по падению цен. Сильнее всего жилье в июне подешевело в Сочи, за месяц цены упали на 1,6%. Вторую строчку занял Новокузнецк. Там квартиры подешевели на 1,3%.

Рязань вошла в пятерку городов, в которых за месяц снизились цены на вторичное жилье. Исследование представило РБК .

По данным аналитиков, июне 2026 года в Рязани наблюдалось снижение цен на вторичное жилье — на 1,3%, до 103,4 тыс. рублей за 1 кв. м. С этим показателем Рязань оказалась на третьем месте рейтинга по падению цен.

Сильнее всего жилье в июне подешевело в Сочи, за месяц цены упали на 1,6%. Вторую строчку занял Новокузнецк. Там квартиры подешевели на 1,3%.