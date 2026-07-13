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Путин оценил ситуацию с топливом в России
Как отметил глава государства, действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в стране, но ситуация постепенно будет выправляться. Путин подчеркнул, что у России мощная базовая основа энергетики. «Что касается энергетики, то у нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная. Да, они создают нам, в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», — приводятся слова Путина. Также президент сообщил о ведущейся работе над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, до которой противнику будет очень сложно добраться.

Президент России Владимир Путин оценил ситуацию с топливом в стране. Об этом сообщило 13 июля ТАСС.

Как отметил глава государства, действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в стране, но ситуация постепенно будет выправляться.

Путин подчеркнул, что у России мощная базовая основа энергетики.

«Что касается энергетики, то у нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная. Да, они создают нам, в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», — приводятся слова Путина.

Также президент сообщил о ведущейся работе над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, до которой противнику будет очень сложно добраться.

Кроме того, он заявил, что ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее. По словам Путина, противник почувствует это «с нарастающим масштабом».

Ранее российский лидер объяснил трудности с топливом в России.