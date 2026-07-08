Путин объяснил трудности с топливом в России

Как отметил глава государства, трудности с топливом — временные, они в том числе связаны с желанием противника сорвать отпускной сезон с стране. «Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезона отпусков, отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму», — отметил глава государства. Кроме того, как пишет ТАСС, Путин заявил, что Киев хочет нанести ущерб экономике РФ, но главное — создать нервозность в обществе. Он уточнил, что у энергетики страны высокий запас прочности, поэтому Украина не добьется успеха.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства объяснил трудности с топливом в стране. Об этом сообщило 8 июля РИА Новости.

Как отметил глава государства, трудности с топливом — временные, они в том числе связаны с желанием противника сорвать отпускной сезон с стране.

«Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезона отпусков, отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму», — отметил глава государства.

Кроме того, как пишет ТАСС, Путин заявил, что Киев хочет нанести ущерб экономике РФ, но главное — создать нервозность в обществе. Он уточнил, что у энергетики страны высокий запас прочности, поэтому Украина не добьется успеха.