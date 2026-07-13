ITTF сняла ограничения с российских игроков в настольном теннисе

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) с 28 июля 2026 года полностью восстановит участие российских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации настольного тенниса России.
Решение было принято исполнительным советом ITTF после рассмотрения вопроса об участии спортсменов с российскими паспортами. При этом организация учла рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений с российских спортсменов.
«Исполнительный совет утвердил полное восстановление участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF с 28 июля 2026 года», — говорится в письме международной федерации.
Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России в организации и рекомендовал международным федерациям пересмотреть действующие ограничения в отношении российских атлетов.