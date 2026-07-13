Bild: ВСУ почти исчерпали запасы ракет для Patriot

«У украинской армии почти не осталось ракет Patriot для перехвата баллистических ракет», — указано в материале. Ронцхаймер отметил, что украинской ПВО в последние дни практически не удалось перехватить ни одной российской ракеты. Ранее стало известно, что США планируют дать Украине лицензию на выпуск ракет для Patriot.