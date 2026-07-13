Bild: ВСУ почти исчерпали запасы ракет для Patriot
«У украинской армии почти не осталось ракет Patriot для перехвата баллистических ракет», — указано в материале. Ронцхаймер отметил, что украинской ПВО в последние дни практически не удалось перехватить ни одной российской ракеты. Ранее стало известно, что США планируют дать Украине лицензию на выпуск ракет для Patriot.
ВСУ почти исчерпали запасы ракет для американских систем ПВО Patriot. Об этом сообщил обозреватель немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер, передало 13 июля РИА Новости.
«У украинской армии почти не осталось ракет Patriot для перехвата баллистических ракет», — указано в материале.
Ронцхаймер отметил, что украинской ПВО в последние дни практически не удалось перехватить ни одной российской ракеты.
Ранее стало известно, что США планируют дать Украине лицензию на выпуск ракет для Patriot.