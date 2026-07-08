США планируют дать Украине лицензию на выпуск ракет для Patriot

Трамп подчеркнул, что США намерены не просто дать право на выпуск ракет, но и показать Киеву, «как их делать». По словам американского лидера, после этого Зеленский не сможет жаловаться на Вашингтон из-за отказа открывать производство ракет. «Производите их сами», — заключил американский лидер.

На встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп анонсировал планы Вашингтона предоставить Украине лицензии на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом 8 июля сообщил РЕН ТВ.

Трамп подчеркнул, что США намерены не просто дать право на выпуск ракет, но и показать Киеву, «как их делать».

По словам американского лидера, после этого Зеленский не сможет жаловаться на Вашингтон из-за отказа открывать производство ракет.

«Производите их сами», — заключил американский лидер.

Напомним, глава киевского режима неоднократно обращался к союзникам с просьбой о предоставлении дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.