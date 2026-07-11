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Объявлено повторное метеопредупреждение для рязанцев
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сильные ливни, грозы и град ожидаются на территории региона 11 июля, с сохранением на ночь и весь день 12 июля. Местами пройдет очень сильный дождь, а порывы восточного ветра будут достигать 13-18 метров в секунду. Спасатели призвали повторно жителей соблюдать меры предосторожности. Не рекомендуется находиться вблизи рекламных конструкций, крыш зданий, линий электропередачи и высоких деревьев. По возможности стоит ограничить пребывание на улице. На случай аварийных отключений электричества лучше заранее подготовить фонари и не использовать для освещения открытый огонь, так как это создает риск возникновения пожара.

Объявлено повторное метеопредупреждение для рязанцев. Оно опубликовано на сайте МЧС.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сильные ливни, грозы и град ожидаются на территории региона 11 июля, с сохранением на ночь и весь день 12 июля. Местами пройдет очень сильный дождь, а порывы восточного ветра будут достигать 13-18 метров в секунду.

Спасатели призвали повторно жителей соблюдать меры предосторожности. Не рекомендуется находиться вблизи рекламных конструкций, крыш зданий, линий электропередачи и высоких деревьев. По возможности стоит ограничить пребывание на улице. На случай аварийных отключений электричества лучше заранее подготовить фонари и не использовать для освещения открытый огонь, так как это создает риск возникновения пожара.

Напомним, что это уже второе экстренное предупреждение, выпущенное синоптиками на текущие выходные. Специалисты прогнозировали, что суммарно за субботу и воскресенье в регионе может выпасть более 50 миллиметров осадков, что составляет значительную часть месячной нормы.