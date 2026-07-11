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В Рязанской области за три дня выпадет две трети июльской нормы осадков
Синоптики отметили, что изначально отечественная модель ПЛАВ ГГО не обещала Рязани существенных дождей, однако теперь определенность наступила. Дождь выпадет в субботу 11 июля после полудня и продлится с перерывами до вторника 14 июля. Часть влаги выпадет из грозовых облаков, пик грозовой активности ожидается в субботу и понедельник. В эпицентре стихии окажется Калуга, но зона обильных осадков через Тулу протянется и до Рязани. Суммарно за три дня может выпасть свыше 50 миллиметров дождя — это более двух третей июльской нормы.

Ученые из исследовательской лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина сообщили, что в Рязанской области ожидаются рекордные осадки. По их данным, за три дня с территории региона выпадет более двух третей месячной нормы.

Синоптики отметили, что изначально отечественная модель ПЛАВ ГГО не обещала Рязани существенных дождей, однако теперь определенность наступила. Дождь выпадет в субботу 11 июля после полудня и продлится с перерывами до вторника 14 июля. Часть влаги выпадет из грозовых облаков, пик грозовой активности ожидается в субботу и понедельник. В эпицентре стихии окажется Калуга, но зона обильных осадков через Тулу протянется и до Рязани. Суммарно за три дня может выпасть свыше 50 миллиметров дождя — это более двух третей июльской нормы.

Обильные осадки в воскресенье и понедельник будут сопровождаться заметным похолоданием. Днем воздух прогреется лишь до 20 градусов, а ночью температура опустится до 11 и 12 градусов выше нуля. Во вторник ожидается умеренное потепление до 23 градусов, однако циклоническая погода с периодическими дождями сохранится. Небольшой антициклон придет в регион лишь к субботе, но принесет очередное похолодание. Значимое потепление до 27 градусов синоптики прогнозируют только в начале третьей декады июля, хотя оно может быть кратковременным. Специалисты добавляют, что после такой влагозарядки в лесах пойдут грибы, однако вместе с ними активно разовьется и фитофтора на огородах.