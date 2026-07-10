Власти отклонили проект генплана с новым микрорайоном и школами под Рязанью

На территории Рязанского округа намерены построить новый жилой микрорайон. По словам главы муниципального образования Дмитрия Хотенцова, в деревне Багданово появятся жилые дома, объекты культуры, торговли и спорта. Генплан включал в себя информацию о строительстве новых образовательных учреждениях в Полянском, Варсковском и Дубровическом сельских округах. Население трех округов на 1 января 2025 года составило 12,4 тыс. человек. По прогнозам, к 2040 году численность возрастет до 51,5 тыс. человек. Согласно документу, в поселке Варские планировалось возвести следующие объекты: девять детских садов, рассчитанных 1392 места; четыре общеобразовательные школы, предназначенных для 3346 учеников. Также предусматривалось строительство детского сада на 80 мест в селе Дубровичи и детского сада (150 мест) со школой (900 мест) в селе Шумашь. В селе Поляны планировали провести реконструкцию школы и построить дополнительный корпус. Вместимость — 500 учеников.

Главное управление архитектуры и градостроительства региона отклонило проект генплана Рязанского округа и направило его на доработку. Соответствующее постановление опубликовали «Рязанские ведомости».

На территории Рязанского округа намерены построить новый жилой микрорайон. По словам главы муниципального образования Дмитрия Хотенцова, в деревне Багданово появятся жилые дома, объекты культуры, торговли и спорта.

Генплан включал в себя информацию о строительстве новых образовательных учреждениях в Полянском, Варсковском и Дубровическом сельских округах. Население трех округов на 1 января 2025 года составило 12,4 тыс. человек. По прогнозам, к 2040 году численность возрастет до 51,5 тыс. человек.

Согласно документу, в поселке Варские планировалось возвести следующие объекты:

девять детских садов, рассчитанных 1392 места;

четыре общеобразовательные школы, предназначенных для 3346 учеников.

Также предусматривалось строительство детского сада на 80 мест в селе Дубровичи и детского сада (150 мест) со школой (900 мест) в селе Шумашь. В селе Поляны планировали провести реконструкцию школы и построить дополнительный корпус. Вместимость — 500 учеников.

В генплане указано: если запланированные объекты построят, то три округа будут в полном объеме обеспечены школами и детскими садами.

Документ также содержит информацию о том, что семь земельных участков намерены включить в границы села Шумашь и расширить зону отдыха. Цель — создать инфраструктуру для водного транспорта, развивать парусный спорт и водный туризм. Отмечается, что это повысит туристическую привлекательность региона и позволит создать новые рабочие места.

Кроме того, в генплан включили строительство моста через Оку с выходом на автомобильную дорогу «Рязань (от села Шумашь) —Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш», протяженностью 6,2 км.

Генплан также предусматривал включение в границы деревни Гнетово неразграниченной территории (площадь — 0,07 га) и исключение из границ деревни Лопухи земель (площадь — 0,27 га), расположенных в природном заказнике.

Центру градостроительного развития Рязанской области поручено доработать проект генплана.

Ранее стало известно, что «заинтересованным» в строительстве микрорайона под Рязанью лицом является Елизавета Никонова. ООО «Миллениум», учредителем которой она выступает, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий.

В зону комплексного развития из зоны сельхозназначения намерены перевести земли площадью 87 га.