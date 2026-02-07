Под Рязанью построят жилой микрорайон
В деревне Багданово Рязанского округа построят новый жилой микрорайон. Райадминистрация и инвестор уже подписали договор. Об этом 7 февраля сообщил глава муниципального образования Дмитрий Хотенцев. Инвестор обязуется построить в деревне Багданово жилой микрорайон с полной инфраструктурой, включая жилые дома, частный детский сад, объекты культуры, торговли и спорта. Планируется создать благоустроенную территорию с развитой транспортной сетью и дорожками для пешеходов и велосипедистов. Кроме того, в 2027 году за счет инвестора хотят простроить модульный дом культуры на 150 мест в селе Дубровичи.
