Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
-2°
Срд, 25
Чтв, 26
ЦБ USD 76.75 0.11 21/02
ЦБ EUR 90.28 0.11 21/02
Нал. USD 76.61 / 76.90 24/02 15:40
Нал. EUR 91.01 / 91.50 24/02 15:40
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
3 часа назад
139
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
925
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
499
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 004
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Названо «заинтересованное» в строительстве микрорайона под Рязанью лицо
Администрация Рязанского округа начала процедуру перевода земель площадью 87 га из зоны сельхозназначения в зону комплексного развития. Участок расположен между деревнями Багданово и Гнетово. В документе в качестве заинтересованного лица указана Никонова Е. Р. Проект изменений в правила землепользования и застройки разработает за свой счет заинтересованное лицо. Как указано на сайте сервиса «Rusprofile», Елизавета Никонова — учредитель компании ООО «Миллениум». Организация зарегистрирована в Рязани и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Собственность компании распределена между тремя физлицами: Никоновой Е. Р., Елизаветой Романовной, Котиковым И. В. и Родионовым А. А.

Администрация Рязанского округа начала процедуру перевода земель площадью 87 га из зоны сельхозназначения в зону комплексного развития. Участок расположен между деревнями Багданово и Гнетово, следует из постановления главархитектуры Рязанской области.

В документе в качестве заинтересованного лица указана Никонова Е. Р. Согласно постановлению главархитектуры, проект изменений в правила землепользования и застройки разработает за свой счет заинтересованное лицо.

Как указано на сайте сервиса «Rusprofile», Елизавета Никонова — учредитель компании ООО «Миллениум». Организация зарегистрирована в Рязани и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Собственность компании распределена между тремя физлицами: 33% принадлежит Никоновой Елизаветой Романовной, еще 34% и 33% принадлежат Котикову Илье Владимировичу и Родионову Александру Алексеевичу соответственно.

Речь идет о создании жилого микрорайона с полной инфраструктурой. Глава округа Дмитрий Хотенцев ранее сообщал, что проект включает жилые дома разной этажности, детский сад, объекты культуры, торговли и спорта, благоустроенные территории с дорожками для пешеходов и велосипедистов, а также развитую транспортную сеть.

Фото: скриншот кадастровой карты.