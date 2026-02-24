Названо «заинтересованное» в строительстве микрорайона под Рязанью лицо

Администрация Рязанского округа начала процедуру перевода земель площадью 87 га из зоны сельхозназначения в зону комплексного развития. Участок расположен между деревнями Багданово и Гнетово. В документе в качестве заинтересованного лица указана Никонова Е. Р. Проект изменений в правила землепользования и застройки разработает за свой счет заинтересованное лицо. Как указано на сайте сервиса «Rusprofile», Елизавета Никонова — учредитель компании ООО «Миллениум». Организация зарегистрирована в Рязани и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Собственность компании распределена между тремя физлицами: Никоновой Е. Р., Елизаветой Романовной, Котиковым И. В. и Родионовым А. А.

Администрация Рязанского округа начала процедуру перевода земель площадью 87 га из зоны сельхозназначения в зону комплексного развития. Участок расположен между деревнями Багданово и Гнетово, следует из постановления главархитектуры Рязанской области.

В документе в качестве заинтересованного лица указана Никонова Е. Р. Согласно постановлению главархитектуры, проект изменений в правила землепользования и застройки разработает за свой счет заинтересованное лицо.

Как указано на сайте сервиса «Rusprofile», Елизавета Никонова — учредитель компании ООО «Миллениум». Организация зарегистрирована в Рязани и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Собственность компании распределена между тремя физлицами: 33% принадлежит Никоновой Елизаветой Романовной, еще 34% и 33% принадлежат Котикову Илье Владимировичу и Родионову Александру Алексеевичу соответственно.

Речь идет о создании жилого микрорайона с полной инфраструктурой. Глава округа Дмитрий Хотенцев ранее сообщал, что проект включает жилые дома разной этажности, детский сад, объекты культуры, торговли и спорта, благоустроенные территории с дорожками для пешеходов и велосипедистов, а также развитую транспортную сеть.

Фото: скриншот кадастровой карты.