Несмотря на возражения рязанцев, 5 тысяч м² в Лесопарке отдадут под ярмарки

В процедуре общественных обсуждений приняли участие три человека, которые подали свои замечания в письменном виде на этапе ознакомления с проектом. Рязанцы выступили против появления на территории выставочно-ярмарочных и культурно-досуговых объектов. Двое участников обратили внимание на природные риски: участок расположен в зоне городских лесов и лесопарков, а также попадает в зону затопления и подтопления поверхностными водами. Еще один житель выразил недовольство отсутствием прозрачности, пожаловавшись на неясность относительно того, какие именно мероприятия планируется проводить на этой площадке.

Несмотря на возражения рязанцев, 5 тысяч м² в Лесопарке отдадут под ярмарки. Соответствующее заключение о результатах общественных обсуждений опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

В процедуре общественных обсуждений приняли участие три человека, которые подали свои замечания в письменном виде на этапе ознакомления с проектом.

Рязанцы выступили против появления на территории выставочно-ярмарочных и культурно-досуговых объектов. Двое участников обратили внимание на природные риски: участок расположен в зоне городских лесов и лесопарков, а также попадает в зону затопления и подтопления поверхностными водами. Еще один житель выразил недовольство отсутствием прозрачности, пожаловавшись на неясность относительно того, какие именно мероприятия планируется проводить на этой площадке.

В свою очередь, комиссия сочла все доводы граждан нецелесообразными для учета. Отвечая на аргументы о статусе лесопарковой зоны и подтоплении, чиновники заявили, что запрашиваемые виды деятельности не относятся к вредным производствам и не оказывают негативного влияния на окружающую среду.

Более того, в протоколе указано, что реализация проекта способствует развитию культурной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и повышению инвестиционной привлекательности территории. Что касается вопроса о конкретных событиях, комиссия сослалась на Градостроительный кодекс: предмет слушаний ограничен законом и касается исключительно юридической стороны изменения вида использования земли, а не программы будущих событий.

В итоге комиссия признала целесообразным предоставить разрешение на использование участка площадью 5 736 м². Соответствующая рекомендация направлена главе администрации города для окончательного утверждения.

Напомним, в июне стало известно, что в Лесопарке еще пять тысяч м² земли запланировано отдать под ярмарки — решение опубликовано по этой инициативе.

После появилось еще одно объявление об общественных обсуждениях. В Лесопарке планируют изменить вид разрешенного использования нескольких земельных участков общей площадью 53 тысячи 515 м². Еще три земельных участка, относящихся к зоне городских лесов и лесопарков, хотят передать под выставочно-ярмарочную и культурно-досуговую деятельность.

Фото в галерее — скриншот кадастровой карты.