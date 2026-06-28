В Рязанской области за неделю подорожали бензин и дизельное топливо

В Рязанской области за неделю, с 15 по 22 июня, выросли средние потребительские цены на автомобильное топливо. Об этом свидетельствуют данные Росстата. По состоянию на 22 июня средняя стоимость литра бензина в регионе составила 71,45 рубля против 67,47 рубля неделей ранее. Цена дизельного топлива увеличилась с 75,81 до 78,96 рубля за литр. Бензин марки АИ-92 подорожал с 64,36 до 68,70 рубля за литр, АИ-95 — с 68,97 до 72,76 рубля, АИ-98 и выше — с 96,81 до 97,76 рубля.

В Рязанской области за неделю, с 15 по 22 июня, выросли средние потребительские цены на автомобильное топливо. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По состоянию на 22 июня средняя стоимость литра бензина в регионе составила 71,45 рубля против 67,47 рубля неделей ранее. Цена дизельного топлива увеличилась с 75,81 до 78,96 рубля за литр.

Бензин марки АИ-92 подорожал с 64,36 до 68,70 рубля за литр, АИ-95 — с 68,97 до 72,76 рубля, АИ-98 и выше — с 96,81 до 97,76 рубля.

Ранее рязанское УФАС сообщило о проверке ценообразования на топливо.