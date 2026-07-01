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Рязанский чиновник рассказал, когда в области улучшится ситуация с топливом
Высказался руководитель Касимовского округа Иван Бахилов в Telegram-канале. «Мы видим ситуацию с топливом… У нас она контролируема. Конечно, тяжело… Вот я даже с руководителем отраслевого подразделения „Роснефти“, который руководит заправками [говорил]… Если раньше на одну нашу заправку в Касимовском округе два бензовоза в сутки [приезжало], то сейчас бензовоза [хватает] на два часа. Тем более сейчас пора отпусков. В некоторых областях соседних с бензином гораздо хуже ситуация — увеличивается расход. Мы все равно сейчас ограничили количество отпускаемого бензина. Я думаю, что в ближайшее время у нас стабилизируется ситуация. На самом деле, топливо, бензин и в стране, и в нашей области есть», — сказал Бахилов.

Рязанский чиновник рассказал, когда в области улучшится ситуация с топливом. Высказался руководитель Касимовского округа Иван Бахилов, его слова опубликованы в Telegram-канале.

«Мы видим ситуацию с топливом… У нас она контролируема. Конечно, тяжело… Вот я даже с руководителем отраслевого подразделения „Роснефти“, который руководит заправками [говорил]… Если раньше на одну нашу заправку в Касимовском округе два бензовоза в сутки [приезжало], то сейчас бензовоза [хватает] на два часа. Тем более сейчас пора отпусков. В некоторых областях соседних с бензином гораздо хуже ситуация — увеличивается расход. Мы все равно сейчас ограничили количество отпускаемого бензина. Я думаю, что в ближайшее время у нас стабилизируется ситуация. На самом деле, топливо, бензин и в стране, и в нашей области есть», — сказал Бахилов.

Ранее о ситуации с нехваткой бензина на отдельных АЗС говорили в минэкономразвития. Так сообщалось, что среднесуточный спрос на топливо повысился.

Фото: скриншот из видео тгк «Касимовский инсайдер».