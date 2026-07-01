Новак объяснил дефицит топлива на некоторых АЗС логистическими трудностями

Как отметил Новак, на топливном рынке РФ «встречаются дефициты на отдельных заправках из-за логистических трудностей». Однако, по его словам, они быстро устраняются. Вице-премьер добавил, что внутренний рынок РФ обеспечен топливом. «Российские вертикально интегрированные нефтяные компании держат рост цен на топливо на уровне инфляции», — отметил Новак.

Вице-премьер РФ Александр Новак на сессии Финансового конгресса ЦБ «Курс на долгосрочный рост: как не растерять возможности» объяснил дефицит топлива на некоторых заправках логистическими трудностями. Об этом 1 июля сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Как отметил Новак, на топливном рынке «встречаются дефициты на отдельных заправках из-за логистических трудностей». Однако, по его словам, они быстро устраняются.

Вице-премьер добавил, что внутренний рынок РФ обеспечен топливом.

«Российские вертикально интегрированные нефтяные компании держат рост цен на топливо на уровне инфляции», — отметил Новак.

Ранее о ситуации с нехваткой топлива на отдельных АЗС говорили в минэкономразвития Рязанской области. Сообщалось, что среднесуточный спрос на бензин повысился.

Позже рязанский чиновник рассказал, когда в регионе улучшится ситуация с топливом.