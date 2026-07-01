На территории Рязанской области объявлена беспилотная опасность

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории региона с 18:54 1 июля. Рязанцев призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам.

На территории Рязанской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в РСЧС.

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории региона с 18:54 1 июля. Рязанцев призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам.

Напомним, опасность БПЛА действовала в Рязанской области в период с 11:18 до 13:42 1 июля.

Обновлено: угрозу отменили в 20.34. Над территорией региона сбили БПЛА.