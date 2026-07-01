Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 01
28°
Чтв, 02
28°
Птн, 03
29°
ЦБ USD 78.27 0 02/07
ЦБ EUR 89.18 -0.09 02/07
Нал. USD 80.51 / 81.00 01/07 18:30
Нал. EUR 93.11 / 93.70 01/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Премиальные китайские автомобили: почему Hongqi выбирают ценители стат...
Восприятие роскоши в автомобильном мире стремительно тр...
7 часов назад
269
170 квартир в Рязани живут 45 дней без горячей воды. Они боятся остать...
Жители домов №№ 67 и 69 на Касимовском шоссе уже более...
Вчера 15:05
1 556
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
23 июня 15:43
1 157
В Рязани на Борковском затоне состоялся девичник на воде
В Рязани 21 июня ГК «Зеленый сад» устроила праздник лет...
23 июня 10:10
1 283
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
На территории Рязанской области объявлена беспилотная опасность
Угроза атаки БПЛА объявлена на территории региона с 18:54 1 июля. Рязанцев призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам.

На территории Рязанской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в РСЧС.

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории региона с 18:54 1 июля. Рязанцев призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам.

Напомним, опасность БПЛА действовала в Рязанской области в период с 11:18 до 13:42 1 июля.

Обновлено: угрозу отменили в 20.34. Над территорией региона сбили БПЛА.