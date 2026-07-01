Над Рязанской областью отразили атаку БПЛА

133 БПЛА самолетного типа средства ПВО уничтожили над Россией в период с 8.00 до 20.00 1 июля. В списке есть Рязанская область. Число сбитых над регионом дронов не называется. Также атаки отражены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, московским регионом, Ставропольским и Краснодарским краями, а также над Башкортостаном, Калмыкией, Азовским морем.

Над Рязанской областью отразили атаку БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

133 БПЛА самолетного типа средства ПВО уничтожили над Россией в период с 8.00 до 20.00 1 июля. В списке есть Рязанская область. Число сбитых над регионом дронов не называется.

Также атаки отражены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, московским регионом, Ставропольским и Краснодарским краями, Башкортостаном, Калмыкией, Азовским морем.

Напомним, в Рязанской области с 18:54 до 20:34 действовала угроза атаки БПЛА.