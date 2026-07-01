В Рязанской области отменили беспилотную опасность
Информацию о сигнале «отбой» опубликовали РСЧС. Угрозу атаки БПЛА отменили в 13:42 1 июля. Беспилотная опасность на территории Рязанской области действовала с 11:18. Жителей просили избегать открытых участков, не подходить к окнам.
В Рязанской области отменили беспилотную опасность. Информацию о сигнале «отбой» опубликовали РСЧС.
Угрозу атаки БПЛА отменили в 13:42 1 июля.
Беспилотная опасность на территории Рязанской области действовала с 11:18. Жителей просили избегать открытых участков, не подходить к окнам.