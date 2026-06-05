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Apple удалила «Макс» из App Store из-за правил соблюдения санкций
В публикации не указали, о каких именно санкциях идет речь. Как заявили журналисты, до этого на удалении мессенджера настаивала якобы «российская оппозиция». Напомним, приложение «Макс» пропало из App Store 3 июня. Команда мессенджера сообщала, что направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы. Позже стало известно, что после удаления приложения из App Store пользователям Apple перестали приходить уведомления из «Макса».

Компания Apple удалила мессенджер «Макс» из App Store из-за правил соблюдения санкций. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на BBC.

В публикации не указали, о каких именно санкциях идет речь. Как заявили журналисты, до этого на удалении мессенджера настаивала якобы «российская оппозиция».

Напомним, приложение «Макс» пропало из App Store 3 июня. Команда мессенджера сообщала, что направила запрос о предоставлении разъяснений и работает над оперативным решением проблемы.

Позже стало известно, что после удаления приложения из App Store пользователям Apple перестали приходить уведомления из «Макса».