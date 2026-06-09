Заболеваемость болезнью Лайма в Рязани превысила средний показатель по России в два раза

В 2025 году в регионе зарегистрировали 287 156 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 10% ниже, чем в 2024 году. Большинство инфекций имеют показатели ниже общероссийских, но по ряду заболеваний наблюдается превышение: заболеваемость болезнью Лайма в два раза выше среднего по России, эпидемическим паротитом — в 3,7 раза, скарлатиной — в 2,8 раза и COVID-19 пневмониями — в 2,4 раза. В Рязанской области зафиксировано 143 случая клещевого боррелиоза, из них восемь — у детей до 14 лет. Заражения происходили с мая по октябрь. К медикам обратились 1 729 пострадавших от укусов клещей, включая 430 детей. Из 813 исследованных клещей 17,5% оказались инфицированными, среди них 11,1% — клещевым боррелиозом.

Заболеваемость болезнью Лайма или клещевым боррелиозом в Рязанской области превысила среднероссийский показатель в два раза. Соответствующий государственный доклад подготовило региональное Управление Роспотребнадзора.

Согласно документу, в 2025 году в регионе зарегистрировали 287 тысяч 156 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний — это на 10% ниже, чем в 2024 году.

В докладе отметили, что по большинству инфекций показатели в регионе ниже общероссийских. Однако по ряду заболеваний зафиксировали превышение. В частности, заболеваемость болезнью Лайма оказалась в два раза выше, чем в среднем по России. Также превышение зафиксировали по эпидемическому паротиту (в 3,7 раза), скарлатине (в 2,8 раза), пневмониям, вызванным COVID-19 (в 2,4 раза), энтеровирусному менингиту (в 1,8 раза) и ветряной оспе (в 1,3 раза).

В 2025 году в Рязанской области зарегистрировали 143 случая клещевого боррелиоза. Восемь случаев зафиксировали у детей до 14 лет.

Заражения в основном происходили в период активности клещей — с мая по октябрь — при посещении лесов и загородных зон отдыха.

Специалисты подчеркнули, что за 2025 год к медикам обратились 1 729 пострадавших от укусов клещей, в том числе 430 детей до 17 лет. В ведомстве добавили, что исследовали 813 экземпляров клещей. Инфицированность насекомых составила 17,5%, при этом клещевым боррелиозом были заражены 11,1%, гранулоцитарным анаплазмозом — 6,3%, моноцитарным эрлихиозом — 0,1%.

В докладе также отметили, что в 2025 году на акарицидные обработки в регионе выделили и освоили более восьми миллионов рублей. Обработали парки, скверы, кладбища, места массового отдыха и летние оздоровительные учреждения общей площадью более 409 гектаров.

Напомним, в последнюю неделю мая больше 100 человек покусали клещи. При этом два человека заразились болезнью Лайма после укуса.

Паразитолог пугал рязанцев информацией, что заболеть можно даже без укуса клеща.