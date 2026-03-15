Обычно паразиты просыпались в конце марта — начале апреля, когда сходил снег и почва прогревалась, но в этом году первые укусы уже зафиксировали. Паразитолог Эдуард Бартули отметил, что клещи переносят опасные инфекции, включая клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Заражение может произойти даже при простом попадании паразита на кожу — без укуса. Поэтому любой контакт с клещом рекомендовали исключить. Эксперт уточнил, что в городских парках, которые обрабатывали специальными средствами, риск встретить клеща будет минимален.

Паразитолог рассказал, что заболеть можно даже без укуса клеща. Сезон активности насекомых в 2026 году начнется раньше срока, написали в «Общественной службе новостей» со ссылкой на врача-терапевта, паразитолога Эдуард Бартули.

«С каждым годом клещи активизировались все раньше, и их становилось больше, особенно в Алтайском крае, — сказал Бартули. — Это серьезная угроза: клещевой энцефалит может привести к инвалидности и даже летальному исходу, а болезнь Лайма при отсутствии лечения поражает сердце, нервы и сосуды».