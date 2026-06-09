За ночь над Россией уничтожили 140 украинских БПЛА

Об этом 9 июня сообщили в Минобороны. Беспилотники самолетного типа сбили территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

За ночь над Россией уничтожили 140 украинских БПЛА. Об этом 9 июня сообщили в Минобороны.

Беспилотники самолетного типа сбили территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, за прошедшие сутки Рязанскую область пытались атаковать трижды. Беспилотная опасность действовала почти весь день — ее отменили в 20:07.