БПЛА пытались атаковать Рязанскую область третий раз за сутки

8 июня с 14.00 до 20.00 над регионом перехвачены и уничтожены украинские беспилотники. Губернатор Рязанской области Павел Малков уточнил, что сбиты два БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Всего за это время над регионами РФ сбили 95 БПЛА. Напомним, это уже третья по счету атака БПЛА на Рязанскую область за день. Ранее над регионом сбили 7 беспилотников.

БПЛА пытались атаковать Рязанскую область третий раз за сутки. Об этом сообщает Минобороны.

8 июня с 14.00 до 20.00 над регионом перехвачены и уничтожены украинские беспилотники. Губернатор Рязанской области Павел Малков уточнил, что сбиты два БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

Всего за это время над регионами РФ сбили 95 БПЛА.

Напомним, это уже третья по счету атака БПЛА на Рязанскую область за день. Ранее над регионом сбили 7 беспилотников.