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В Рязани студенты предложили русскоязычные варианты для английских вывесок
Будущие учителя русского языка исследовали вывески на улицах города. Для каждого названия на иностранном языке студенты завели карточку, в которой указали перевод и русскоязычную альтернативу, а также тип заведения и целевую аудиторию. «Несмотря на то, что русский язык такой многогранный и интересный, он все равно постоянно заменяется на всякие англицизмы, заимствованные слова. Это немного противоречит нашей культуре», — сообщила студентка РГУ имени Есенина Софья Наумова. Как уточнили в сюжете все карточки с вариантами будущие педагоги позже представят Рязанской топонимической комиссии.

В Рязани студенты предложили русскоязычные варианты для английских вывесок. Соответствующую информацию озвучили в эфире ГТРК «Ока».

В эфире отметили, что рязанские студенты отправились в «филологический рейд». Будущие учителя русского языка исследовали вывески на улицах города. Для каждого названия на иностранном языке студенты завели карточку, в которой указали перевод и русскоязычную альтернативу, а также тип заведения и целевую аудиторию.

«Несмотря на то, что русский язык такой многогранный и интересный, он все равно постоянно заменяется на всякие англицизмы, заимствованные слова. Это немного противоречит нашей культуре», — сообщила студентка РГУ имени Есенина Софья Наумова.

Как уточнили в сюжете все карточки с вариантами будущие педагоги позже представят Рязанской топонимической комиссии.

Напомним, с 1 марта вступил силу закон о защите русского языка. Согласно документу, на всех вывесках, указателях, меню и рекламных конструкциях должны использовать русский язык. Допускается размещение информации на языках народов РФ или на иностранных, но только дополнительно, после основного текста на русском. Это не касается товарных знаков, фирменных наименований, доменов и промокодов.