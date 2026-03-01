С 1 марта 2026 года в России вступил в силу ряд новых законов

С 1 марта 2026 года в России начинают действовать десятки новых законов, которые затронут многие сферы жизни граждан. Они коснутся семей с детьми, пассажиров самолетов, будущих водителей, дачников, а также правил оплаты услуг и онлайн-подписок.

Защита русского языка и традиционных ценностей

С 1 марта вступил в силу закон о защите русского языка. На всех вывесках, указателях, меню и рекламных конструкциях должны использовать русский язык. Допускается размещение информации на языках народов РФ или на иностранных, но только дополнительно, после основного текста на русском. Это не касается товарных знаков, фирменных наименований, доменов и промокодов.

Фильмам с признаками дискредитации традиционных ценностей теперь могут отказать в получении прокатного удостоверения.

Транспорт

Электронный посадочный талон приравняют к бумажному. В нем должны быть указаны инициалы и фамилия пассажира, номер рейса, дата отправления, время окончания посадки и номер места на борту.

Россияне смогут вернуть невозвратные авиабилеты в случае задержки рейса более чем на 30 минут.

Также с 1 марта авиакомпании обязаны делать скидку 50% на билеты для детей младше 12 лет.

Кроме того, вступает в силу закон о локализации такси. Чтобы попасть в реестр, автомобиль должен либо набрать установленное правительством количество баллов локализации, либо быть выпущенным по специальному инвестконтракту, заключенному с 1 марта 2022-го по 1 марта 2025 года.

Автошколы

Начинают действовать обновленные правила обучения в автошколах. Количество обязательных часов вождения для будущих водителей категории B увеличивается с 38 до 42.

Тем, кто хочет получить права категорий C и D, а также водителям такси, можно обучаться не только в автошколах, но и напрямую в таксопарках или на профильных транспортных предприятиях.

Также с марта теорию в автошколах можно пройти онлайн. Посещаемость и успеваемость учеников будут отслеживать с помощью специальной программы.

Финансы

Онлайн-сервисы больше не могут автоматически списывать деньги за подписки с банковских карт, которые пользователь отвязал от личного кабинета.

Получить микрозайм онлайн теперь можно только после обязательной биометрической проверки. При оформлении офлайн это не потребуется.

ЖКХ и борьба с опасными растениями

С 1 марта квитанции на оплату ЖКХ будут приходить не 1-го, а 5-го числа. Крайний срок оплаты переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца.

Расширяются требования по борьбе с опасными сорными растениями. Согласно нововведениям, теперь не только владельцы сельскохозяйственных земель, но и собственники, арендаторы любых участков, обязаны будут бороться с борщевиком Сосновского и другими опасными растениями. За нарушения гражданам грозит штраф до 50 тыс. руб, юрлицам — до 700 тыс. руб.

Семья и образование

Регистр пациентов с отдельными заболеваниями запускается в России, в него в том числе войдут данные о беременных.

Порядок учета алиментов для получения единого пособия с 1 марта будут рассчитывать исходя из средней зарплаты в регионе, а не из МРОТ.

Меняются правила поступления в вузы. Они будут действовать до 1 сентября 2029 года. На 25 инженерных направлений вводится обязательный экзамен по физике. Историю вузы смогут делать обязательным вступительным испытанием для некоторых социально-гуманитарных специальностей. Будущие педагоги теперь будут сдавать ЕГЭ по профильным предметам.

Студенты-медики, принятые на целевое обучение, должны отработать не менее трех лет в организации, выдавшей направление.

Другие изменения

Реклама энергетиков и других тонизирующих напитков с 1 марта должна содержать предупреждение о вреде чрезмерного потребления.

Сайты с онлайн-продажами табачной продукции теперь могут блокировать без суда.

С 1 марта вводится уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете, оно будет распространяться на повторные нарушения запретов в этой сфере.