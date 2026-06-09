В российских вузах предложили отменить дипломные и курсовые работы

Он выразил мнение, что вузам стоит отказаться от практики написания дипломных и курсовых работ из-за активного использования искусственного интеллекта студентами. Кроме того, преподаватели начали проверять материалы с помощью нейросетей, добавил эксперт. В качестве альтернативы Владислав Гриб предложил развивать формат «стартап как диплом», защиту реальных проектов, а также усиливать устные экзамены и тестирования, которые сложно списать. Ранее в Минобрнауки заявили, что в дипломных работах выпускников российских вузов доля текста, сгенерированного нейросетями, значительно возросла.

В российских вузах предложили отменить дипломные и курсовые работы. С соответствующей инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, передало 9 июня РИА Новости.

Он выразил мнение, что вузам стоит отказаться от практики написания дипломных и курсовых работ из-за активного использования искусственного интеллекта студентами. Кроме того, преподаватели начали проверять материалы с помощью нейросетей, добавил эксперт.

В качестве альтернативы Владислав Гриб предложил развивать формат «стартап как диплом», защиту реальных проектов, а также усиливать устные экзамены и тестирования, которые сложно списать.

Ранее в Минобрнауки заявили, что в дипломных работах выпускников российских вузов доля текста, сгенерированного нейросетями, значительно возросла.